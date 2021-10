Roma 2021: nella Capitale alle 19 affluenza al 29,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma l'affluenza rilevata dal Viminale alle ore 19 è pari al 29,50 per cento. Nel 2016, i votanti alle 19 erano il 39,40 per cento, ma si votava in una sola giornata. Nella Capitale sono chiamati alle urne oltre due milioni e 300 mila elettori. Alle 12, l'affluenza si attestava all'11,83 per cento. Complessivamente, nella provincia di Roma l'affluenza è ferma al 30,13 per cento e nel Lazio al 31,63 per cento. Si vota fino alle 23:00 e domani dalle 7:00 alle 15:00. (Rer)