Amministrative: Di Maio, in bocca a lupo a candidati, servono sindaci competenti e onesti (2)

- “Da responsabile per i Comuni del Movimento 5 Stelle e poi da capo politico, ho lavorato con tutti loro e da ognuno di loro ho imparato qualcosa. Su impulso dei nostri sindaci abbiamo superato steccati ideologici e preso decisioni importanti, come il superamento del limite della spesa storica per gli enti locali abbattendo così distanze tra Nord e Sud. Così facendo, sono stati sbloccati miliardi di euro per tutti i Comuni italiani”, affermato Di Maio. “Con i nostri sindaci abbiamo affrontato questioni centrali per una comunità locale, come il salvataggio di un'azienda pubblica sull’orlo del baratro, nella Livorno guidata da Filippo Nogarin”, ha aggiunto. “Abbiamo risanato i bilanci e candidato le nostre città ad importanti eventi internazionali: gli Atp Finals di Torino voluti da Chiara Appendino e, pochi giorni fa con Virginia Raggi, Expo 2030 a Roma”, ha affermato il ministro. “Anche grazie a loro oggi conosciamo la macchina pubblica, e grazie alla loro sensibilità abbiamo potuto scrivere leggi come il Decreto dignità e il Reddito di cittadinanza”, ha proseguito Di Maio. “Ora è il momento di andare avanti, di cambiare sempre più il nostro territorio usando bene i fondi del Pnrr. Abbiamo bisogno di persone competenti, capaci e oneste. Forza sindache, forza sindaci”, ha concluso Di Maio. (Res)