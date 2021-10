Amministrative: Licheri (M5s), vili attacchi a nostri portavoce, non ci faremo intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri la conclusione della campagna elettorale è stata macchiata da due episodi di vigliacca violenza ad Afragola e Nardò. Vittime la nostra portavoce alla Camera Iolanda Di Stasio e il candidato consigliere pugliese Tiziano De Pirro. A loro va l’abbraccio di tutti i senatori Cinque stelle. Dieci anni di storia di un Movimento sempre in prima linea mi fanno dire: non fermerete le nostre idee nemmeno con la violenza". Lo afferma in una nota Ettore Licheri, presidente dei senatori M5s. (Com)