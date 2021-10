Covid: 3.312 nuovi casi, indice positività allo 0,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3.312 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 3.405. Sono invece 25 le vittime in un giorno, 27 in meno di ieri. A fronte poi di 355.896 tamponi (ieri erano stati 293.469), il tasso di positività cala allo 0,9 per cento. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid sono 432, tre in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 27 (ieri erano 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.057, ovvero 61 in meno di ieri. Il numero dei guariti registrato oggi è di 4.187, quello degli attualmente positivi scende di 903 unità registrando un totale di 92.749. Dall'inizio della pandemia i casi di Covid sono 4.679.067, i morti 130.998. I dimessi e i guariti sono invece complessivamente 4.455.320. Tra le Regioni, quella che registra più contagi è il Veneto (457 casi), seguita da Sicilia (410) e Lombardia (361).(Rin)