Venezia: Giovannini, Mose unico al mondo, fase sperimentale terminerà nel 2022-23 (2)

- "Il Mose è un'opera emblematica - ha aggiunto Giovannini - perché non è soltanto una barriera mobile, ma è qualcosa che obbliga a un cambio di mentalità e a una maggiore cooperazione l'intero traffico della laguna e l'organizzazione delle istituzioni che coordinano le diverse attività che si svolgono in laguna. Oltre agli aspetti tecnologici e ingegneristici, il Mose rappresenta una sfida per il funzionamento del governo dei territori". La fase sperimentale del Mose "si concluderà entro il 2022-2023 perché purtroppo ci sono stati ritardi, ma questo governo - ha sottolineato il Ministro - si è impegnato su Venezia non solo allontanando le navi da crociera dai canali della città, ma anche investendo nella transizione 'green' di tutti i mezzi che operano nella Laguna e nel completamento del Mose". Il ministro ha ricordato che il passaggio alla sostenibilità richiede sia l'innovazione tecnologica sia investimenti a beneficio degli ecosistemi che producono ricchezza per le persone. Serve inoltre un cambiamento nella governance, nuovi approcci con cui affrontare i problemi. "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha concluso il ministro Giovannini - presenta investimenti senza precedenti, ad esempio sui sistemi portuali, proprio per renderli resilienti alla crisi climatica". (Rin)