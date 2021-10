Imprese: Lega su Alstom, a Vado centro competenza Trasporto ferroviario sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sofferenza dei lavoratori di Alstom-Bombardier va verso l'epilogo. L'azienda ha discusso coi sindacati il nuovo piano strategico, già presentato al ministro Giorgetti durante la sua visita a Savona, che prevede a Vado Ligure un centro di competenza sul trasporto ferroviario sostenibile nella previsione di entrare in un business rilevante nel prossimo futuro, mentre le attività di manutenzione dovrebbero dare stabilità al sito. Dopo 9 anni di ammortizzatori sociali e perdita di retribuzione sono maturi i tempi per una prospettiva di sviluppo con investimenti infrastrutturali, carichi di lavoro e progetti in linea coi temi del Pnrr in un settore strategico come la mobilità sostenibile. Alstom ora può puntare anche a un incremento dell'occupazione, cosa che solo pochi mesi fa sembrava pura fantascienza nell'area di crisi industriale complessa. Mise, azienda e forze sindacali sono i protagonisti di un lieto fine che cambierà prospettiva a tante famiglie e all'intero territorio". Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega Edoardo Rixi (componente commissione Trasporti alla Camera e responsabile nazionale Infrastrutture) e Paolo Ripamonti (vice presidente commissione Industria e Commercio al Senato). (Com)