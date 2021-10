Covid: 2.968 nuovi casi, indice positività all'1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sono 2.968 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 3.312. Sono invece 33 le vittime in un giorno, 8 in più di ieri. A fronte poi di 285.960 tamponi (ieri erano stati 355.896), il tasso di positività sale all'1 per cento. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid sono 431, uno in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 21 (ieri erano 27). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.991, ovvero 66 in meno di ieri. Il numero dei guariti registrato oggi è di 2.716, quello degli attualmente positivi aumenta di 218 unità registrando un totale di 92.967. Dall'inizio della pandemia i casi di Covid sono 4.682.034, i morti 131.031. I dimessi e i guariti sono invece complessivamente 4.458.036. Tra le Regioni, quella che registra più contagi è la Sicilia (402), seguita da Lombardia (328) ed Emilia Romagna (314).