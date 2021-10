Abruzzo: in carcere Teramo rivenuti cellulare e sostanze stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una apprezzabile operazione condotta dalla Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Teramo, con il rinvenimento di 92 ovuli di sostanza stupefacente (tipo hascisc) occultati in un pacco destinato ad un soggetto detenuto di alta sicurezza, mentre qualche giorno fa veniva sequestrato un telefono cellulare arbitrariamente posseduto da altro detenuto. A darne notizia è Roberto Cerquitelli, della Fp Cgil Teramo che evidenzia in una nota "la professionalità del personale di Polizia penitenziaria che, con queste operazioni, hanno arginato eventuali compressioni di ordine e sicurezza, nonché l'incolumità psico-fisica degli operatori e restante popolazione detenuta. Donne ed uomini della Polizia penitenziaria di Teramo, capitanati dal dirigente Livio Recchiuti - continua Cerquitelli - sono quotidianamente sono quotidianamente impegnati in attività giudiziaria, anche al fine di evitare introduzioni fraudolenti di sostante/strumenti illegali e non consentiti, nonostante le ataviche carenze organiche che afferiscono l'assetto organizzativo e gestionale". (Gru)