Calabria: de Magistris, impegno per donne e Regione partigiana

- "Rinnovo il mio impegno a costruire la Calabria dei diritti a partire dal ruolo centrale delle donne, che coinvolgerò di certo anche in ruoli chiave della squadra di govermo. E oggi sottoscrivo l'appello dell'associazione nazionale donne elettrici di Calabria che chiedono in 10 punti la certezza di un nuovo welfare a partire dall'empowerment femminile. Al governo della regione attueremo una rivoluzione della cura capace di rispondere ai bisogni dei cittadini e, tramite le tante risorse in arrivo con il Pnrr, lavoreremo per realizzare finalmente in Calabria uno sviluppo reale sostenibile abbattendo il divario di genere". Lo ha affermato in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria: "Tutti punti già ampiamente presenti nel mio programma di governo, come la creazione di un piano regionale contro la precarietà e per l'occupazione, attraverso cui potenzieremo lo sviluppo e l'innovazione dell'imprenditoria femminile. Rispondo alle donne Elettrici di Calabria che dovremo impegnarci insieme per realizzare tutto ciò, e per ricostruire la sanità e le politiche sociali dando centralità a tutta la rete dei consultori familiari e dei centri antiviolenza. La nostra sarà una Calabria dei diritti, orgogliosamente donna e partigiana". (Ren)