Sardegna: Volotea contro l'esclusione dalla gara per la continuità aerea, "presenteremo ricorso" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volotea aveva presentato offerte economiche migliori rispetto all'altro vettore in gara, la compagnia statale Ita, con ribassi del 23,5 per cento per gestire le rotte negli aeroporti di Cagliari e Olbia e del 21,5 per cento per Alghero con un risparmio di 3 milioni di euro per la Regione. La compagnia in una nota ha sottolineato di "credere molto nelle potenzialità del territorio sardo e si è impegnata, sin dall'avvio delle sue attività, per offrire agli abitanti dell'isola voli con orari comodi verso un numero sempre maggiore di destinazioni. In Sardegna, infine, si sono concentrati numerosi investimenti della compagnia: 2 delle 7 basi italiane del vettore sono in due aeroporti isolani, una a Cagliari e una estiva a Olbia: questa scelta ha permesso la creazione di circa 100 posti di lavoro, a supporto del tessuto economico locale". (Rsc)