Abruzzo: 72 Comuni al voto per le amministrative

- In Abruzzo sono complessivamente 72 su 305, ossia il (23,6 per cento), i Comuni nei quali tra domani, domenica, e lunedì si tornerà alle urne per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali. Cinque di essi hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti e sono Vasto, Francavilla al Mare e Lanciano, in provincia di Chieti; Sulmona in provincia dell'Aquila e Roseto degli Abruzzi in quella (Te). L'eventuale turno di ballottaggio in questi Comuni si svolgerà il 17 e 18 ottobre nel caso in cui nessuno dei candidati a sindaco dovesse raggiungere, al primo turno, il 50 per cento più uno dei voti validi. Gli altri centri al voto sono: in provincia di Pescara: Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Manoppello, Penne, Pescosansonesco, Picciano, Popoli, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Tocco da Casauria. In provincia dell'Aquila: Alfedena, Bisegna, Calascio, Campotosto, Canistro, Capitignano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Cerchio, Civita D'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Fossa, Ofena, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Prezza, Rivisondoli, Roccaraso, San Vincenzo Valle Roveto, Scontrone, Scurcola Marsicana, Secinaro, Tagliacozzo, Tornimparte, Villalago. In provincia di Chieti: Archi, Carunchio, Casoli, Casalbordino, Casanditella, Casalanguida, Celenza sul Trigno, Colledimacine, Dogliola, Fara San Martino, Lama dei Peligni, Lentella, Pennadomo, Pietraferrazzana, Quadri, Rocca San Giovanni, San Martino sulla Marrucina, Sant'Eusanio del Sangro, Scerni, Tufillo. In provincia di Teramo: Basciano, Bellante, Bisenti, Castellalto, Colonnella, Cortino e Pietracamela. (Gru)