Calabria: Nesci, firma accordo Grecanica punto di svolta per territorio (2)

- "La Calabria grecanica - aggiunge - è un territorio stupendo che offre meraviglie naturalistiche e bellezze storico-culturali, che abbraccia l'Aspromonte e il mar Jonio e conserva un patrimonio unico in termini di tradizioni. L'accordo risponde alle esigenze raccolte direttamente dai territori, a partire dai sindaci dei comuni di Bagaladi, Bova, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Ionico, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo e Staiti. Con le risorse messe in campo dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, dalla legge di stabilità, dal Pnrr e da un cofinanziamento del Patto per la città di Reggio Calabria e di fondi ordinari della città metropolitana di Reggio Calabria sarà possibile riorganizzare la logistica, l'accessibilità e la didattica delle scuole, garantire i servizi sanitari di base e rendere più sostenibile la mobilità per cittadini e visitatori. Inoltre si potrà rendere l'area Grecanica più attrattiva sul piano turistico valorizzando il patrimonio culturale e ambientale e sostenere lo sviluppo dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari strategiche. Il governo - conclude Nesci - continua a dimostrare massima attenzione alla Calabria e al Sud". (Com)