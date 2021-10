Campania: Cantalamessa, solo qui ancora obbligatoria mascherina all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca ha promesso e così ha fatto: è esteso ancora l'uso della mascherina all'aperto. Così la Campania resta l'unico posto al mondo in cui persiste l'obbligo. Poco male se non vi è nessun riscontro o fondamento scientifico. I campani devono subire l'ennesima pressione, soprattutto psicologica, che non fa che ledere i più giovani. Più che un governatore sembra uno di quei presentatori da televendita che deve spararla più grossa per farsi notare", così il deputato napoletano Gianluca Cantalamessa, Lega. (Ren)