- "Tutta la mia solidarietà a Tiziano De Pirro, candidato del Movimento cinque stelle per il Consiglio comunale di Nardò, selvaggiamente picchiato in piazza durante gli ultimi comizi elettorali". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, parlamentare M5s. "Ci possono aggredire ma non ci possono fermare. Forza Tiziano", conclude. (Rin)