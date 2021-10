Amministrative: Castelli, gravi episodi di delinquenza contro Di Stasio ed altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica non c’entra nulla con la violenza, con le aggressioni, con gli insulti. Quando il confronto diventa altro siamo davanti ad episodi di delinquenza, come quello di cui è stata vittima ieri Iolanda Di Stasio, ed altri rappresentanti della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Antonio Iazzetta. A Iolanda ed a tutti loro va la mia solidarietà e vicinanza". Lo afferma la viceministra all’Economia e parlamentare M5s, Laura Castelli, in merito all’aggressione subita dalla deputata del Movimento cinque stelle, ieri ad Afragola. (Rin)