Amministrative: Conte, episodi inauditi contro De Pirro e Di Stasio, garantire presidio sicurezza

- La politica "è confronto e non dovrebbe mai essere inquinata da atti di violenza". Lo sottolinea su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, stigmatizzando come "gravissimo" quanto "accaduto ieri a Nardò e ad Afragola". Conte esprime quindi "forte solidarietà a Tiziano De Pirro, candidato del Movimento cinque stelle al consiglio comune di Nardò, picchiato ieri sera in piazza, e alla nostra parlamentare Iolanda Di Stasio, aggredita ad Afragola". L'ex premier parla quindi di episodi "di una gravità inaudita, permettere una competizione elettorale si trasformi in un’occasione per sfogare violenza e aggressioni è inaccettabile e ogni forza politica dovrebbe condannarlo fermamente. Recrudescenze di odio e intolleranza di questo tipo sono non solo dannose, ma pericolose. Per questo - conclude il leader M5s - mi auguro che, nelle zone in cui sono avvenuti gli episodi più gravi, venga garantito un adeguato presidio di sicurezza". (Rin)