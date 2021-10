Amministrative: Di Maio, aggressioni e clima insostenibile contro M5s, politica condanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tre aggressioni a candidati ed esponenti del Movimento cinque stelle nel giro di pochi giorni. Tre episodi di violenza, in un clima insostenibile", denuncia su Facebook il ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, deputato M5s. "La nostra deputata Iolanda Di Stasio aggredita e inseguita ad Afragola, il candidato del Movimento al Consiglio comunale di Nardò Tiziano De Pirro attaccato fisicamente durante il comizio di chiusura. Nei giorni scorsi, a San Nicandro Garganico, la sede del nostro candidato sindaco Matteo Vocale imbrattata in modo indecente. Davanti a certi fatti - continua Di Maio - non possiamo restare in silenzio. Oltre alla massima solidarietà alle vittime di questi episodi, occorre una condanna ferma e senza esitazioni da parte di tutte le forze politiche. Andiamo avanti ragazzi. I valori, le idee e i progetti del Movimento saranno sempre più forti di ogni gesto violento e vigliacco di questo tipo. Coraggio".(Rin)