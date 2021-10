Abruzzo: convocato il Consiglio regionale per mercoledì 6 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese è stato convocato per mercoledì 6 ottobre, alle 11, presso la sala Ipogea di palazzo dell'Emiciclo a L'Aquila. All'ordine del giorno i seguenti documenti politici: interrogazione a risposta orale recante: "Disposizioni normative in tema di alloggio "Bed and Breakfast"; interrogazione a risposta orale recante: "Tagli al fondo regionale del trasporto pubblico locale (Tpl)"; interpellanza riguardante "Lunghe liste di attesa e attività chirurgica ferma nel P.O. di Vasto"; interpellanza su "Chiarimenti in merito all'avanzamento delle procedure di bonifica della ex discarica 'Villa Carmine' di Montesilvano"; interpellanza recante: "Stato rete idrica sub ambito pescarese e interventi migliorativi"; interpellanza recante: "Acquisto di apparecchiature con Fondi Donazioni Covid"; Interpellanza recante: "Opere di manutenzione e ristrutturazione della rete idrica al fine di ridurre le perdite nelle condotte e prevenire le situazioni di crisi idrica". Nella seconda parte della riunione saranno esaminati il progetto di legge "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il pagamento dei servizi resi per l'utilizzo della piattaforma di Dms regionale" e il provvedimento amministrativo "Ater Teramo - Diversa articolazione dei rapporti di lavoro previsti nella pianta organica ed approvazione programma triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale".(Gru)