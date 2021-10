Abruzzo: Giunta regionale, ok a linee indirizzo per sostegni a maestri di sci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, nel corso della sua ultima riunione ha approvato, tra l'altro, le linee di indirizzo per l'erogazione di contributi in favore di maestri di sci e scuole di sci colpiti dalla crisi da Covid-19, per la mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione invernale 2020-2021. Il fatturato di cui si parla nella proposta trasmessa dal Collegio regionale dei maestri di sci è unicamente quello che deriva dalle attività didattiche provenienti dalle lezioni e dai corsi di sci alpino e nordico e snowboard e non anche da servizi e attività strumentali al completamento dell'offerta della scuola di sci. (Gru)