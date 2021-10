© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palazzo Piacentini, sede del ministero dello Sviluppo economico (Mise), partecipa a "Open House Roma 2021" (OHR20221) per la scoperta degli edifici di Roma. "Oggi la nostra sede è aperta per mostrare le numerose opere d'arte come la straordinaria vetrata disegnata da Mario Sironi e il salone degli Arazzi", si legge in un tweet del Mise. (Rin)