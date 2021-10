Campania: De Luca, abbiamo creato 2.600 posti di lavoro in Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanno firmando i contratti i 2mila giovani per concorso pubblica amministrazione. Stiamo scoprendo in Italia adesso che ci vuole una Pa per fare progetti. In Campania ce ne siamo accorti tre anni fa. Entro due settimane, graduatoria per altri 600 giovani per i centri per l’impiego. Quasi 2.600 posti di lavoro che abbiamo creato nella pubblica amministrazione in Campania". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)