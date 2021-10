Napoli: De Luca, con elezioni finisca decennio di inconcludenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sperando che campagna elettorale amministrativa si concluda in maniera positiva, con persone concrete, perbene e oneste al governo delle città. In grado di concludere le opere in sintonia magari con la Regione Campania senza perdere tempo. Dovrebbe essere soprattutto a Napoli la conclusione di un decennio dell’inconcludenza e si apra stagione di grande trasformazione urbana". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)