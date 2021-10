Mostre: le creazioni del maestro Roberto Capucci alla Fondazione Banco di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanta materia e tante piccole e grandi storie nel volume curato da Bianca Stranieri. A sostegno dell'idea la documentazione-interpretazione fotografica di Fabio Donato, lavoro artistico di approfondimento dei rapporti possibili tra gli abiti e la straordinaria testimonianza della storia del Mezzogiorno, un'esperienza immersiva tra faldoni e multimedialità dove gli abiti e i manichini colloquiano con contenuti e notizie della storia economica, sociale ed artistica delle regioni meridionali e contratti commerciali con varie nazioni europee. "Ospitare le opere del maestro Roberto Capucci, direttamente nelle sale dell'archivio, così come svelate in queste pagine dall'obiettivo sapiente di un altro maestro, l'artista fotografo Fabio Donato – dice la Presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto - intende essere oltre che una manifestazione plastica dell'attenzione della Fondazione Banco di Napoli per le eccellenze italiane, apprezzate e riconosciute a livello internazionale, anche una prova inequivocabile del potere comunicativo del suo archivio storico". L'Archivio storico della Fondazione Banco di Napoli con i suoi contenuti socio-economici rappresenta la fonte più autorevole e pragmatica della vita del Meridione a partire dalla metà del 500' con le estensioni che seguono le vicende del Regno. Il patrimonio di conoscenza è custodito dalla Fondazione Banco di Napoli attraverso il "IlCartastorie" che ne promuove la divulgazione e la valorizzazione nella consapevolezza dell'unicità della raccolta. (Ren)