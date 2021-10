Sardegna: Cassazione su abusi edilizi in camping Muravera, casette mobili dovranno essere smontate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorso irricevibile. La Corte di cassazione, con sentenza emessa oggi, gela le speranze della cooperativa Cooreytours i cui legali erano ricorsi alla suprema corte contro la decisione del Tribunale del riesame di Cagliari che nel maggio scorso aveva respinto la richiesta di dissequestro delle 136 casette mobili del Camping Le Dune di Costa Rei, sequestrate il mese scorso Guardia di finanza della Tenenza di Muravera su disposizione della procura. Le casette dovranno essere necessariamente smontate per ottenere dalla soprintendenza l'autorizzazione a riaprire il campeggio, la cui proprietà è del comune di Muravera. Le strutture, secondo gli inquirenti, sono prive di qualsiasi autorizzazione in quanto sorgono su un sito considerato Zona speciale di conservazione in quanto habitat naturale di fenicotteri. Le casette, inoltre, non sarebbero del tutto amovibili, come prescritto dalle norme vigenti, che impongono l'obbligo di smantellamento al termine della stagione turistica. (segue) (Rsc)