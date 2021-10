Sardegna: Volotea contro l'esclusione dalla gara per la continuità aerea, "presenteremo ricorso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insensata e incredibile". Così la compagnia low cost spagnola Volotea definisce la decisione della Regione Sardegna di escluderla dalla gara per l' assegnazione delle rotte in continuità territoriale. La compagnia ha dato mandato ai suoi legali di presentare ricorso sostenendo che il preavviso per partecipare alla gara "sia stato molto serrato, meno di una settimana dalla ricezione degli inviti" e annuncia che utilizzerà tutti i "local remedies disponibili" sostenendo che si tratta di "una chiara violazione del diritto dell'Ue". Volotea non esclude anche un ricorso alla Commissione europea. In una nota il vettore ha sottolineato di aver preso parte alla gara presentando tutte le sei offerte "al fine di garantire, nel miglior modo possibile, la continuità territoriale sarda con collegamenti in partenza dagli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino". (segue) (Rsc)