Mostre: le creazioni del maestro Roberto Capucci alla Fondazione Banco di Napoli

- La Fondazione Banco di Napoli apre le porte dell'Archivio storico del Banco di Napoli alle opere del maestro Roberto Capucci, il grande couturier famoso per le sue soffici sculture di seta. I suoi abiti scultura saranno esposti fino al 26 novembre, nell'ambito della mostra "Pagine di seta", tra i registri e gli inchiostri del museo "IlCartastorie". Il progetto culturale Pagine di Seta ideato da Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli ed Enrico Minio Capucci, direttore della Fondazione Roberto Capucci, vede ventuno opere d'arte di Capucci, provenienti dall'omonima Fondazione a Villa Manin in provincia di Udine, esposte tra i documenti custoditi nel museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli. "L'occasione della mostra ha offerto il pretesto per aggiungere qualche frammento del passato emerso dalle carte d'archivio - spiega una nota - molte conservate alla Fondazione, per ripensare alla preziosa fibra scelta dal maestro romano per le sue opere-scultura, indiscussa protagonista nella storia sartoriale italiana e napoletana in età moderna: la seta. In omaggio a Roberto Capucci e alle meravigliose cromie delle sue ricercate 'composizioni', un rilievo particolare assumono i colori, pregni di sfumature di significato, che sembrano ridare vita ai documenti inediti, ulteriore testimonianza del passato di Napoli, centro di eccellenza per la produzione e la lavorazione della seta. Più intrecci sono alla base dell'idea della mostra: Napoli e il Friuli, centri di produzione della seta, le opere d'arte Roberto Capucci, fondamento del Made in Italy sin dal 1952 anno della prima sfilata nella sala Bianca di Palazzo Pitti, e le documentate antiche attività seriche e artigianali legate al settore dell'abbigliamento napoletano". (segue) (Ren)