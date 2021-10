Sardegna: Cassazione su abusi edilizi in camping Muravera, casette mobili dovranno essere smontate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quella vicenda risulta destinatario di un avviso di garanzia l'amministratore della Cooreytours, Giampaolo Aresu, cooperativa che dal 1999 ha in locazione le aree comunali su cui sorge il campeggio. L'accusa è quella di lottizzazione abusiva in area sottoposta a vincolo paesaggistico e abusi previsti da Testo Unico Ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di finanza di Muravera su delega del sostituto procuratore Giangiacomo Pilia è partita all'inizio di quest'anno. Le Dune ufficialmente è un campeggio ma, secondo quanto appurato dagli inquirenti, di fatto era diventato un vero e proprio villaggio turistico ma al comune di Muravera pagava un canone da camping. La società titolare, infatti, lo avrebbe trasformato senza alcuna autorizzazione ampliandone la capacità ricettiva ben oltre il limite di trenta unità abitative. E' uno degli aspetti che su cui la procura di Cagliari e i militari della Guardia di finanza della Tenenza di Muravera stanno cercando di fare chiarezza relativamente a "Le Dune", struttura turistica a Costa Rei. (segue) (Rsc)