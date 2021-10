Terremoto: commissario straordinario, prenotati 27 mila contributi, 58 mila edifici da ricostruire (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendendo atto dell’ampia adesione dei cittadini, la cabina di coordinamento Sisma, che si è riunita ieri a Roma, ha dunque deciso una proroga del termine per presentare la manifestazione di volontà al prossimo 15 dicembre, chiedendo ai sindaci un ulteriore sforzo per sollecitare l’adesione di tutti i cittadini interessati. “Non possiamo permetterci di tagliare fuori un numero potenziale così elevato di cittadini, magari anziani, o persone che hanno difficoltà di accesso alle informazioni. Per questo – spiega Legnini - abbiamo deciso di riaprire il termine che scadeva ieri per la presentazione delle manifestazioni di volontà. Viene prorogato al 15 dicembre e chiederemo ai sindaci, che si sono già adoperati molto attivamente e che ringrazio, di fare un ulteriore ed ultimo sforzo per raggiungere tutti i cittadini che devono ricostruire a presentare almeno la manifestazione di volontà entro il nuovo termine, decorso il quale il diritto al contributo decade definitivamente. Ricordo che questo è solo un primo passo, al quale dovrà seguire il più velocemente possibile la presentazione del progetto e della richiesta di contributo agli Uffici della ricostruzione”. (Com)