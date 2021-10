Alitalia: Cuscito (Filt Cgil), primi piccoli per tutela lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "con la prima convocazione istituzionale da parte del ministro Orlando abbiamo fatto un piccolo passo in avanti nella direzione della tutela di tutti i lavoratori". A sostenerlo il segretario nazionale della Filt Cgil Fabrizio Cuscito al termine dell'incontro al ministero del Lavoro sulla cassa integrazione Alitalia. "Abbiamo avuto - spiega il dirigente nazionale della Filt Cgil - una parziale apertura dal ministero sulla cassa integrazione per il 2022 e il 2023, abbiamo ottenuto aperture sull'avvio di un tavolo di verifica per gli anni 2024 e 2025 fino ad arrivare al completamento del piano di Ita e garanzie sulla formazione e riqualificazione dei lavoratori. Al ministro Orlando - sostiene infine Cuscito - abbiamo posto la tematica del rispetto del contratto nazionale e da parte sua il ministro ha auspicato normali rapporti sindacali e quindi la ricomposizione delle relazioni industriali. Per quanto ci riguarda serve un ravvedimento da parte di Ita e la riapertura del tavolo di confronto". (Com)