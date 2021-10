Calabria: Nesci, firma accordo Grecanica punto di svolta per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma dell'Accordo di programma quadro dell'area 'Greganica' rappresenta "un punto di svolta per il territorio e l'intera Calabria: con 25 milioni e 869 mila euro di finanziamenti destinati ai servizi essenziali e al patrimonio ambientale e culturale si potrà programmare il pieno sviluppo delle zone più svantaggiate, ma al contempo ricche di risorse e potenzialità. Grazie al Ministro Carfagna per la sensibilità dimostrata rispetto al tema della valorizzazione dell'area Grecanica che da calabresi abbiamo sempre avuto a cuore". Lo afferma in una nota la sottosegretaria di Stato per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci. (segue) (Com)