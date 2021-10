Alitalia: Fassina (Leu), passo avanti, ora tocca al Parlamento garantire rispetto della legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente, oggi, nell'incontro tra le rappresentanze delle lavoratrici e lavoratori Alitalia e il ministro Orlando si è affrontato il punto fondamentale della vicenda Alitalia-Ita: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro". Lo sottolinea il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina. "Gli ammortizzatori vengono dopo. Al tavolo, tuttavia - continua - non è stato convocato il principale interlocutore: il management di Ita. Ringrazio il ministro Orlando per l'impegno ad attivarsi per il Ccnl. È la sua missione istituzionalmente. Il compito decisivo è ora del Parlamento. Martedì prossimo, dopo il rinvio di settimana scorsa - sottolinea - la Camera deve approvare la mozione su Ita depositata dalla maggioranza. Come abbiamo scritto, dobbiamo impegnare il governo a riaprire il confronto tra Ita e le organizzazioni sindacali, ad applicare la normativa italiana e europea sul Ccnl, sulla cessione del ramo d'azienda e sul cambio appalto e ad estendere gli ammortizzatori sociali fino al funzionamento a regime del piano industriale. Ringrazio le lavoratrici e i lavoratori Alitalia per la loro straordinaria mobilitazione. Difendono la dignità e i diritti di tutti", conclude.(Com)