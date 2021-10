Sardegna: Cassazione su abusi edilizi in camping Muravera, casette mobili dovranno essere smontate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acquisiti tutti gli atti relativi alla concessione di terreni alla cooperativa che, così è emerso, utilizzava l'area di proprietà comunale senza specifica autorizzazione paesaggistica obbligatoria anche per le case mobili. Queste ultime, sempre a quanto appurato dagli investigatori, non sarebbero state perfettamente conformi, almeno per quanto attiene alla possibilità di spostarle altrove nei periodi di non operatività della struttura turistica. Da quando sono iniziati gli abusi? Nel mirino dei militari della Guardia di finanza, coordinati dalla Procura di Cagliari, sono entrati anche la trasformazione del campeggio in villaggio turistico senza alcuna autorizzazione e i canoni corrisposti al comune di Muravera che, stando alle indiscrezioni, non sarebbero corrispondenti a quelli che normalmente pagherebbe un villaggio. Alla fine di aprile un'ordinanza firmata dal responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Muravera, Paolo Alterio, aveva disposto che le 136 casette abusive del camping "Le Dune" di Costa Rei sequestrate lo scorso 13 aprile dalla Guardia di finanza dovranno essere sgomberate (ed eventualmente demolite). (segue) (Rsc)