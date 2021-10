Terremoto: commissario straordinario, entro dicembre possibile il recupero delle domande di danno lieve rigettate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Ordinanza chiarisce poi gli ambiti di applicazione della revisione provvisoria del prezzario sisma e dei costi convenzionali, entrambi rivalutati dall’Ordinanza 118 del 7 settembre scorso a seguito dell’aumento del costo di molti materiali da costruzione. Si specifica, in particolare, che sia i nuovi prezzi (+6 per cento per il residenziale, +11 per cento per il produttivo), che il nuovo costo parametrico (+6 per cento per il residenziale), oltre che alle domande non ancora presentate, si applicano a quelle già presentate ma non ancora giunte al decreto di concessione del contributo e a quelle giunte a contributo dopo il 7 settembre 2021 (data di pubblicazione dell’Ordinanza 118). In questi casi i professionisti possono chiedere l’adeguamento del contributo con un’istanza e con il consenso del proprietario, solo se l’adeguamento determina un aumento della spesa per l’intervento che resta a loro carico. Come già previsto, la revisione dei prezzi si applica anche ai cantieri aperti, per le lavorazioni in corso al primo gennaio 2021, nella misura in cui sarà stabilita dal Decreto ministeriale del ministero delle Infrastrutture atteso a metà ottobre. In questi casi l’Ordinanza prevede la possibilità di presentare un Sal (Stato di avanzamento lavori) straordinario, anche successivamente al Sal finale, per contabilizzare la revisione dei prezzi riconosciuta. (Com)