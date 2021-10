© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La norma prevede che passino 14 giorni con i parametri sotto la soglia della zona gialla e penso che appena questo tempo trascorrerà ci saranno provvedimenti" per far tornare la Sicilia in zona bianca. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. (Rin)