Campania: Gallo (M5s), solo noi già presentiamo liste a commissione antimafia

- "Il M5s è l'unica forza politica che ha presentato tutte le sue liste al controllo della commissione antimafia. Tant'è che oggi la commissione si riunirà per esaminare le restanti liste delle elezioni di domenica e lunedì. Credo che ad oggi dopo le numerose battaglie fatte in tal senso e soprattutto in seguito ai tanti impresentabili presenti ad ogni tornata elettorale, bisognerebbe far diventare un prerequisito essenziale, soprattutto nei comuni con maggior condizionamenti criminali, presentarsi alle elezioni alleati solo con liste civiche e forze politiche che sottoporranno le proprie liste elettorali all'esame della commissione antimafia". Lo ha dichiarato il deputato M5s Luigi Gallo. (Ren)