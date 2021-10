Amministrative: Di Maio, in bocca a lupo a candidati, servono sindaci competenti e onesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso il suo “in bocca al lupo” ai candidati a sindaco del Movimento cinque stelle alle elezioni amministrative. “Voglio fare un grande in bocca al lupo ai nostri candidati a sindaco in queste elezioni amministrative. Nei Comuni, con gli amministratori del Movimento cinque stelle, abbiamo vissuto alcuni dei momenti più importanti della nostra storia”, ha dichiarato Di Maio sul suo profilo Facebook. “Il nostro primo Sindaco è stato eletto a maggio del 2012: Roberto Castiglion, ancora oggi primo cittadino di Sarego. Da quel momento, in decine e decine di città, sono stati eletti primi cittadini del Movimento, fino alla Capitale: loro rappresentano la nostra prima esperienza di governo in assoluto. Ed è proprio grazie a loro che in questi anni sono aumentati il senso di responsabilità istituzionale della nostra forza politica e la ragionevolezza delle scelte da fare, come l'allargamento del dialogo alle altre forze civiche e politiche”, ha affermato. (segue) (Res)