Vaccini: De Luca, non mi piacciono dati seconda dose in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che sempre meno dovremmo parlare di Covid nelle prossime settimane ma spostare attenzione su questioni economiche, sociali, lavoro e sviluppo. Registriamo dati tranquillizzanti nel Paese, dovremo aspettare ottobre sia perché avremo scuole aperte da un mese e mezzo sia per vedere cosa succede il 15 ottobre e le scadenze del green pass. In Campania situazione abbastanza tranquilla, non mi piace il dato delle seconde dosi. Che sono 3,6 milioni. E non va bene. Grazie a Dio ci stiamo avvicinando a livelli più tranquillizzanti per quanto riguarda le vaccinazioni. Continuo a invitare concittadini a sforzo in più". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)