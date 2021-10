Difesa: De Luca, bene decisione di togliere gradi a generale Pappalardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro episodio di folklore, il generale Pappalardo leader incontrastato dei gilet arancioni. Scopiazzavano i gilet gialli francesi. Coi forconi. La prima volta che ho sentito pensavo fosse un movimento degli operai Anas che fanno manutenzione e invece era il generale Pappalardo. Che ci ha informato che c’è cura efficace contro il Covid: lo yoga. In questo caso, Dio benedica il ministro Guerini, che sia fatto santo. Una volta tanto, lo hanno degradato. Finalmente hanno preso una decisione in linea con la dignità dello Stato e delle forze armate e delle persone normali". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)