Campania: De Luca, con Draghi finalmente Paese è a punto di svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si conclude mi auguro il decennio della volgarità e della perdita totale in Italia del principio di autorità. E si ritorni alla serietà, alla valorizzazione delle competenze, alla consapevolezza che ci sono problemi complicati davanti a noi da affrontare con rigore se vogliamo lasciare qualcosa di buono ai nostri figli. Non esclude vivacità dello scontro e ironia ma non prevede la ciucciaria al potere. Draghi ha rappresentato un punto di svolta". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)