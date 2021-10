Vaccini: De Luca, ipocrisia Meloni, con sua linea Italia di nuovo chiusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi interessa sottolineare la posizione della Meloni che apparentemente più ragionevole e misurata. Mi pare opportuno sottolineare l’elemento di ipocrisia nella sua posizione. Ha cavalcato con Salvini la battaglia contro la prevenzione, le vaccinazioni e le chiusure. Non ho dimenticato che ha promosso iniziative di massa e cortei a Roma, la bandiera italiana di quaranta metri contro le misure. Si è vaccinata a giugno, fino ad allora non ha detto nulla. Ha detto che è favorevole a vaccini ma green pass è eccessivo. Ma quando obbligatorietà per personale sanitario, stavano dall’altra parte. Avessimo seguito la linea di Salvini e Meloni oggi l’Italia sarebbe chiusa". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)