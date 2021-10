Vaccini: De Luca, grazie a decisioni rigorose riapriamo le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia comincia a respirare, l’economia riparte grazie alle scelte di rigore che sono state fatte. Avessimo avuto gli opportunisti, oggi l’Italia sarebbe chiusa. Abbiamo riaperto le scuole perché siamo stati rigorosi con vaccinazioni per personale scolastico e buona per gli studenti. Altrimenti saremmo in ginocchio, conbuona pace di Meloni ,Salvini e di Schillirò in arte Wanda Osiris. Meloni dice: dobbiamo fare persuasione e non essere autoritari. E che ci consiglia di fare la Meloni? Li chiamiamo mentre i primi a ostacolare quel lavoro sono loro?". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)