Vaccini: De Luca, pronti a somministrare terza dose a sanitari, anziani e fragili in Campania

- "Prepariamoci a somministrare terza dose. Faremo per gli anziani quando inizia anti-influenzale, non ci distraiamo per vaccinazioni obbligatorie per bimbi da 0 a 5 anni. In questa campagna scellerata il pericolo più grande è che si riducano vaccinazioni per salvare la vita dei nostri bambini. Abbiamo scherzato fin troppo. La libertà non c’entra niente, c’entra il senso di comunità e responsabilità. Chi decide di non fare il vaccino, non c’è problema. L’importante è fare il proprio dovere e dica ciò che pensa nell’interesse delle nostre famiglie e comunità". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)