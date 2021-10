Campania: De Luca, presto incontro con direttori Asl su liste attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania stiamo aprendo nuova fase di riaccorciare liste d’attesa. Incontri con direttori Asl per riprendere con forza questo tema. Ridurre a tempi ragionevoli, riprendere screening oncologici, abbattere parti cesarei per primipare e così via. Lavoro ha avuto ritardi ma ora deve riprendere con grande forza. Oltre il Covid ci sono malattie che domandano attenzione". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)