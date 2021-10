Campania: De Luca, proroga per 50 ricercatori istituto Pascale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato proroga a 50 ricercatori all’istituto Pascale. In questo Paese di squinternati avremmo dovuto interrompere a settembre, proroga a dicembre in attesa di provvedimenti nazionali per stabilizzarli. Definito accordi con Università, contratti a tempo determinato per specializzandi della nostra Regione. Nel campo medico, veterinario e quant’altro". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)