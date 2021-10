Sardegna: Cassazione su abusi edilizi in camping Muravera, casette mobili dovranno essere smontate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune nei mesi scorsi ha annullato in autotutela la gara che nel 2019 decretò l'affidamento del campeggio per altri dieci anni alla Cooreytours, la cooperativa che gestisce "Le Dune" dal 2001 alla quale il Comune ha chiesto lo sgombero delle 136 casette mobili oggetto dei presunti abusi edilizi. Sgombero che non è mai avvenuto. Il campeggio - aveva dichiarato nei mesi scorsi il primo cittadino di Muravera, Salvatore Piu - non è semplicemente una proprietà del Comune ma un patrimonio dell'intera collettività". L'idea dell'amministrazione comunale di Muravera è quella di affidare la gestione del camping in via definitiva con un nuovo bando che potrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno. (Rsc)