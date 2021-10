Centrodestra: Gelmini, è unito, ma vince se componente moderata è forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appena visto un post di Antonio Tajani, che reca una foto insieme a Salvini, Meloni e Michetti, il candidato sindaco di Roma: il centrodestra è unito. Certo, il centrodestra vince laddove abbia una forte impronta moderata. Il compito di Forza Italia, del presidente Berlusconi e di tutti noi è di rafforzare l’area moderata, che è una componente essenziale della coalizione: una componente abituata ad avere cultura di governo, che mette al centro il rapporto con i sindacati, con i corpi intermedi e con le categorie, e che ha come punti fermi la battaglia sulle tasse e per il lavoro, non per l’assistenzialismo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, in una intervista a "Telelombardia". (Rin)