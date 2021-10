Covid: Iss, in ultimi 45 giorni 98,4 per cento di tamponi sequenziati positivo a variante Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Sistema di sorveglianza integrata Covid-19 emerge che in Italia negli ultimi 45 giorni il 98,4 per cento dei tamponi sequenziati è risultato positivo alla variante delta (contro l’88,7 per cento registrato nel bollettino del 17 settembre). E' invece quasi sparita la variante alfa, allo 0,1 per cento (sempre negli ultimi 45 giorni, mentre nel bollettino precedente era allo 0,4 per cento). I dati sono contenuti nel decimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità (Iss) "Prevalenza e distribuzione delle varianti di Sars-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia", e si riferiscono alle sequenze depositate tra il 14 agosto e il 27 settembre 2021 sulla piattaforma I-Co-Gen. (segue) (Rin)