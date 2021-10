Covid: Iss, in ultimi 45 giorni 98,4 per cento di tamponi sequenziati positivo a variante Delta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi 45 giorni fra i lignaggi non oggetto di monitoraggio da parte del Sistema di sorveglianza integrata Covid-19, ed identificati in I-Co-Gen, l’1,4 per cento è rappresentato da Vum (Variant under monitoring - lignaggi: B.1.1.318) e Voi (Variant of interest - lignaggi: B.1.621 (variante Mu), C.37, C.37.1 (variante lambda). In particolare della variante Mu non è stato identificato negli ultimi 45 giorni nessun caso. E' comunque fondamentale - raccomanda l'Iss - continuare a monitorare queste varianti per identificare rapidamente eventuale minacce. emergenti. (Rin)