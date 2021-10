Fd'I: Gelmini, non commento indiscrezioni, campagna elettorale si fa su idee e proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel centrodestra non c’è e non ci potrà mai essere spazio per tesi o gesti neofascisti o neonazisti. Sono a fianco, come sempre, della comunità ebraica di cui condivido le posizioni e i valori. Noi non possiamo tollerare alcuna forma di ambiguità, e questa e la posizione di Forza Italia, ma anche di tutto il centrodestra. Per il resto, non commento indagini o indiscrezioni giornalistiche perché sono abituata a fare campagna elettorale su idee e programmi". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, in una intervista a "Telelombardia", commentando l’inchiesta di Fanpage. (Rin)