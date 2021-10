Lega: De Luca, Morisi fa pena ma presuzione d'innocenza vale per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Episodio di tale Morisi, responsabile comunicazione Lega di Salvini. Intanto, credo che non abbiamo ancora imparato quello che prescrive la Costituzione: fino a sentenza definitiva si è innocenti. Questo maledetto vizio di fare i processi su giornali e pollaio tv, gente che non ha interesse a verità ma ad aumentare ascolti. Devo dire che ne ho ricavato una sensazione di pena per questo Morisi che non conoscevo. Mi sono ricordato, pareva indifeso, le sensazioni quando sentivamo raccontare delle iniziative delle Brigate rosse. Sembravano invincibili. Quando qualche anno dopo sono stati catturati e vedevamo le loro facce restavamo sconvolti. Dietro quelle immagini di violenze avevamo persone che avevano bisogno dei servizi sociali. Questo Morisi, ho provato pena". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)